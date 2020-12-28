الممتاز.. فوز الشرطة وتعادل نفط ميسان مع الطلبة

شفق نيوز/ ضمن منافسات الجولة الـ11، ضيف ملعب ميسان الدولي مباراة مهمة بين فريقي أصحاب الأرض نفط ميسان وضيفه فريق نادي الطلبة.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون اهداف، ليرفع نفط ميسان رصيده للنقطة 18 نقطة بالمركز الرابع، ورفع الطلبة رصيده للنقطة 15 نقطة بالمركز السابع.

وفي مباراة اخرى، تمكن فريق الشرطة من تحقيق الفوز على فريق اربيل بهدف اللاعب علاء مهاوي دون مقابل في المباراة التي ضيفها ملعب فرانسو حريري باربيل ضمن الجولة ذاتها لدوري الكرة الممتاز.

ورفع الشرطة رصيده للنقطة 20 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 13 بالمركز الحادي عشر.