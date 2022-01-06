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الممتاز العراقي.. نفط البصرة يفوز على سامراء

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-06T15:07:11+0000
الممتاز العراقي.. نفط البصرة يفوز على سامراء

شفق نيوز/ ضيف ملعب الفيحاء بالبصرة يوم الخميس مباراة نفط البصرة وضيفه سامراء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء لصالح نفط الوسط 2-1.

سجل هدف نفط البصرة المحترف نيجومبي في الدقيقة 29 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل لاعب نفط البصرة الهدف الثاني في الدقيقة 62 عن طريق حيدر عبد الرحيم وفي الدقيقة الثالثة المحتسبة بدل الضائع سجل سامراء هدفه الوحيد عن طريق اللاعب حسين عبدالله .

ورفه نفط البصرة رصيده للنقطة 25 بالمركز الثامن ، وتجمد رصيد سامراء عند النقطة الرابعة بالمركز الاخير .

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