الممتاز العراقي.. الشرطة يفوز على نفط البصرة وتعادل النفط والكهرباء

شفق نيوز/ جرت عصر يوم الخميس مباراتين ضمن منافسات الجولة 37 لدوري الكرة الممتاز.

ففي المباراة الاولى التي جرت على ملعب نادي الصناعة الرياضي بين فريقي نادي الشرطة وضيفه نادي نفط البصرة وانتهت بفوز الشرطة 1-0 .

جاء هدف الشرطة في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب محمد داود ، واضاع لاعب فريق الشرطة جيليمن ريفاس ركلة جزاء في الدقيقة 67 .

ورفع الشرطة رصيده للنقطة 71 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 44 بالمركز الحادي عشر .

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب التاجي بين فريقي نادي الكهرباء ونادي النفط انتهت بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما .

جاء هدف النفط في الدقيقة 21 عن طريق وليد كريم ، بينما جاء هدف التعديل لفريق الكهرباء بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق ياسر عبد المحسن .