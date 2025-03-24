"الملكي" يقترب من حسم صفقة ألكسندر أرنولد بصفقة انتقال حر وراتب مغرٍ

شفق نيوز/ أفادت شبكة "سكاي سبورت"، يوم الاثنين، بأن نادي ريال مدريد الإسباني اقترب من حسم صفقة التعاقد مع الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول متصدر "البريمير ليغ".

وينتهي عقد ترينت ألكسندر أرنولد البالغ من العمر 26 عاماً، مع ليفربول في حزيران/ يونيو المقبل، ويبدو أنه أصبح بالفعل في طريقه للانضمام إلى صفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع وكلاء أرنولد، بمن فيهم شقيقه، بشأن الشروط الشخصية للصفقة في الأسابيع الماضية.

وأضافت أنه من المتوقع أن ينضم المدافع الإنكليزي إلى صفوف الفريق الملكي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، بدءا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن ترينت ألكسندر أرنولد سيحصل على راتب قدره 15 مليون يورو في الموسم، بالإضافة لمكافأة توقيع وبعض المكافآت الخاصة بالأداء.

وبذلك يكون راتب الظهير الإنكليزي قد ارتفع بمقدار 4 ملايين يورو، حيث يتقاضى مع ليفربول ما يقرب من 11 مليوناً سنوياً.

ولفتت "سكاي" إلى أن حظوظ ليفربول في تجديد عقد ألكسندر أرنولد انتهت تماما، ولا شيء سيغير رأي اللاعب.

يذكر أن ترينت ألكسندر أرنولد شارك في 39 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.