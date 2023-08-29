الملكي في المقدمة.. أكثر 10 مواقع لأندية كرة القدم زيارة في العالم

شفق نيوز/ رصدت صحيفة "الماركا" أكثر 10 مواقع لأندية كرة القدم زيارة في العالم، والتي تصدرها الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني.

وللعام السابع على التوالي، تصدر الموقع الإلكتروني لريال مدريد، القائمة بمتوسط 8.9 مليون زيارة شهريا، حسب عن البيانات المقدمة من شركة التحليل الرقمي (SameWeb)، والتي نشرتها "الماركا".

ويتصدر الفريق الملكي الدوري الإسباني لكرة القدم، بالعلامة الكاملة (تسع نقاط) من ثلاث مباريات، وفقا لوكالة "رويترز".

وجاء في المرتبة الثانية الموقع الإلكتروني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، بمتوسط عدد زيارات بلغ 6.3 مليون زيارة شهريا.

وحل الموقع الإلكتروني لنادي أرسنال الإنكليزي بالمرتبة الثالثة بـ5.9 مليون زيارة شهريا.

وجاء بالمرتبة الرابعة الموقع الإلكتروني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بمتوسط عدد زيارات بلغ 5.5 مليون زيارة شهريا.

والفريق البافاري هو حامل لقب الدوري الإلماني لكرة القدم، واستهل بايرن حملة الدفاع عن لقبه بفوزين ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن أونيون برلين المتصدر (6 نقاط لكل منهما)، وفق وكالة "فرانس برس".

واحتل الموقع الإلكتروني لحامل لقب الدوري الإنكليزي، مانشستر سيتي، المرتبة الخامسة، بمتوسط عدد زيارات بلغ 5.3 مليون زيارة شهريا.

ويتصدر السيتي ترتيب فرق الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ولديه تسع نقاط من ثلاث مباريات وبفارق نقطتين عن وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال، حسب "رويترز".

وجاء الموقع الإلكتروني لنادي ليفربول الإنكليزي بالمرتبة السادس بمتوسط عدد زيارات بلغ 4.8 مليون زيارة شهريا.

وبالمركز السابع، جاء الموقع الإلكتروني لنادي برشلونة الإسباني، بمتوسط عدد زيارات بلغ 4.3 مليون زيارة شهريا.

أما الموقع الإلكتروني لنادي تشيلسي الإنكليزي فقد جاء بالمرتبة الثامنة بين الأكثر زيارة على مستوى العالم، بمتوسط عدد زيارات بلغ 4.2 مليون شهريا.

وفي المركز التاسع، جاء الموقع الإلكتروني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، بمتوسط زيارات بلغ 1.9 مليون زيارة شهريا.

وجاء في المرتبة العاشرة، الموقع الإلكتروني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بمتوسط 1.5 مليون زيارة شهريا.