الملحق الآسيوي يوقف دوري كرة الصالات العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة كرة الصالات في الهيأة التطبيعية، يوم الجمعة، توقف مسابقة الدوري الممتاز ابتداءً من الأول من شهر ايار المقبل والى إشعار آخر.

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن سبب توقف دوري الصالات يعود الى "خوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات مباراتين أمام تايلند في الملحق الآسيوي المؤهل الى كأس العالم".

وأشار البيان؛ إلى انه من المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الأول غدا السبت، في محافظة النجف الأشرف، يعقبه معسكر خارجي وتأمين مباريات ودية في دبي مع منتخبات الإمارات ولبنان وفيتنام، ومن المؤمل ان تكون الإمارات أرضا لخوض الملحق المونديالي للمنتخبات الأربعة (العراق - تايلند - فيتنام - لبنان).

وأكدت اللجنة في بيانها سعي الجهاز الفني في المعسكر التدريبي لتحضير اللاعبين فنيا وبدنيا وخططيا، ودراسة نقاط القوة والضعف في المنتخب التايلندي، وتحقيق الانسجام السريع بين اللاعبين.

ويواجه منتخب العراق للصالات نظيره التايلندي في مباراتين فاصلتين في العشرين والخامس والعشرين من شهر أيار المقبل لتحديد المنتخب المتأهل إلى مونديال كأس العالم.