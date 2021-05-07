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الملاك الطبي للشرطة يحدد مدة غياب البرازيلي رافائيل والفنزويلي ريفاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-07T05:52:26+0000
الملاك الطبي للشرطة يحدد مدة غياب البرازيلي رافائيل والفنزويلي ريفاز

شفق نيوز/ حدد الملاك الطبي لفريق نادي الشرطة مدد غياب محترفي فريق الكرة البرازيلي رافائيل سيلفا والفنزويلي ريفاز.

وقال حسين الخرساني مدير اعلام نادي الشرطة لوكالة شفق نيوز، انه بموجب الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب سيلفا في السعودية وبغداد، فقد تأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر.

واضاف ان ذلك يعني مغيبه عما تبقى من مباريات الدوري الممتاز وبطولة الكأس.

وأضاف الخرساني فيما يخص المحترف ريفاز فانه يحتاج الى مدة أقصر التأهيل بغية عودته من جديد إلى التدريب.

يشارُ إلى ان اللاعبين المذكورين تعرضا للإصابة أثناء مشاركتهما مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا التي اختتمت مؤخرا في المملكة العربية السعودية.

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