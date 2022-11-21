الملاكم العراقي يوسف الماجدي يودع بطولة العالم بعد خسارته أمام نظيره الايرلندي

شفق نيوز/ اخفق الملاكم العراقي يوسف نعيم الماجدي في بلوغ نصف نهائي بطولة العالم للشباب بعد خسارته أمام الملاكم الايرلندي في نزال اليوم الذي جرى في إسبانيا لوزن 67 كغم .

وقال نعيم الماجدي والد الملاكم يوسف لوكالة شفق نيوز؛ ان الملاكم يوسف لم يكن في يومه وكان بإمكانه التغلب على الملاكم الايرلندي لكن للأسف انتهى النزال بفوز الايرلندي وبلوغه نصف نهائي بطولة العالم.

واوضح ان الملاكم الهندي الذي تغلب عليه يوسف في النزال السابق كان اقوى من ملاكم الايرلندي لكن للاسف كان التوفيق غائباً في التغلب بنزال اليوم.

ووعد بأن يكون يوسف في قادم البطولات أفضل لاسيما بعد اكتسابه الخبرة في هذه البطولة التي تعد الاقوى عالمياً.

وثمن جهود ودعم وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي وأمين عام اللجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد والمدرب الانكليزي الذي تطوع في قيادة يوسف خلال النزالات.

وبخسارة اليوم ودع يوسف الماجدي بعد بلوغه دور الثمانية بثلاث انتصارات وخسارة اليوم أمام الايرلندي.