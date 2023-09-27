الملاكم العراقي علي قاسم يهزم نظيره الباكستاني بثاني نزالاته في "هانغتشو" الصينية

شفق نيوز/ حقق الملاكم العراقي علي قاسم حمدان فوزه الثاني بوزن 63 كغم في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الجارية أحداثها في "هانغتشو" الصينية.

وفاز الملاكم العراقي علي قاسم حمدان في نزالاته اليوم في دور الـ16 على منافسه الباكستاني ليتأهل الى الدور الثاني من منافسات الملاكمة .

وتأهل الملاكم العراقي علي قاسم حمدان إلى دور الـ16 لوزن 63 كغم بفوزه على منافسه الكوري الجنوبي في النزال الاول بنتيجة (5-0) ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين .