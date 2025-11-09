الملاكم العراقي علي قاسم يلاقي نظيره الأوزبكي بنصف نهائي "التضامن الاسلامي"

شفق نيوز- الرياض

يواجه ملاكم المنتخب العراقي علي قاسم، اليوم الأحد، في نزال حاسم ومهم، الملاكم الأوزبكي عبد الله مدامينوي في نصف نهائي وزن 65 كغم، وذلك ضمن منافسات الملاكمة بدورة العاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

وتأهل علي قاسم لهذا الدور بعد فوزه المستحق على الملاكم الإيراني بنتيجة 5-0، ويسعى في لقاء اليوم في بلوغ النهائي وتحقيق إنجاز جديد للعراق.

وكان الملاكم العراقي عباس قاسم بوزن 55 كغم، خسر أمام نظيره التركي في أول نزال له ضمن منافسات الملاكمة بدورة التضامن الإسلامي.

وانطلقت الدورة الاسلامية رسمياً في السعودية، يوم أمس الاول الجمعة، بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 57 دولة.