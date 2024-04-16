الملاكم العراقي علي قاسم يستعد لبطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس

شفق نيوز/ في إطار خطة إعداد الرياضيين التي وضعتها اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بالتعاون مع الاتحادات الوطنية من أجل تحضير الرياضيين للبطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، يواصل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة بوزن 63 كغم علي قاسم، تدريباته اليومية ضمن معسكره التدريبي المتواصل في العاصمة الاردنية عمان، استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا التي تستضيفها جمهورية كازاخستان خلال الشهر الحالي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف، لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد يسعى للوصول بالملاكم الشاب الى أعلى درجات الجاهزية من خلال المعسكر التدريبي الحالي والبطولة المرتقبة القارية"، مؤكداً إن "هاتين المهمتين سيعقبهما إقامة معسكر تدريبي في تايلاند قبل الدخول في الحدث الأهم المتمثل بمنافسات بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس".

وبيّن انه "ستجري منافسات البطولة القارية في بانكوك والتي يأمل من خلالها الملاكم علي قاسم خطف البطاقة المؤهلة للأولمبياد"، مشيداً بـ"الاهتمام المتواصل الذي توليه اللجنة الأولمبية الوطنية باتحاد الملاكمة باعتباره واحدا من الاتحادات الوطنية التي تحقق الإنجازات على مختلف الصعد العربية والقارية والدولية".

يذكر أن اتحاد الملاكمة، وضع استراتيجية مدروسة تتضمن الاهتمام باللاعبين صغار السن ومدارس الواعدين والعنصر النسوي، وهي من الأولويات التي وضعتها إدارة إتحاد اللعبة.

وكان الاتحاد العراقي للملاكمة قد وقع عقداً تدريبياً مع المدرب الكوبي اليسوس بايوت لقيادة المنتخب العراقي للمتقدمين في بطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.