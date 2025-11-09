الملاكم العراقي علي قاسم يخسر امام الاوزبكي ويفقد فرصة بلوغ نهائي التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

خسر ملاكم المنتخب العراقي علي قاسم، يوم الأحد، في نزال الملاكم امام الأوزبكي عبد الله مدامينوي، في نصف نهائي وزن 65 كغم بنتيجة 4-1 نقطة، وذلك ضمن منافسات الملاكمة بدورة العاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

وكان علي قاسم، قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه المستحق على الملاكم الإيراني بنتيجة 5-0، وسعى في لقاء اليوم، في بلوغ النهائي وتحقيق إنجاز جديد للعراق.

يشار إلى أن الملاكم العراقي عباس قاسم، بوزن 55 كغم، خسر أمام نظيره التركي في أول نزال له ضمن منافسات الملاكمة بدورة التضامن الإسلامي.

وانطلقت الدورة الإسلامية رسمياً في السعودية، يوم أمس الاول الجمعة، بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 57 دولة.