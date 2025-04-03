الملاكمة العراقية مهددة بالحرمان من بطولتين دوليتين بسبب أزمة مالية

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي الملاكمة، يوم الخميس، أن قلة التخصيصات المالية قد تحرم البلاد من المشاركة في بطولتين دوليتين ستقامان خلال الشهر المقبل.

وقال نائب رئيس الاتحاد، علي عبد الزهرة، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبي العراق تحت سن 15 عاماً، وتحت سن 17 عاماً، سيشاركان في بطولة آسيا المقرر إقامتها في 17 من الشهر الجاري بالأردن، كما أن منتخبنا الوطني للمتقدمين سيشارك في بطولة دولية بجمهورية إيران في 25 من الشهر الجاري أيضاً".

وبين أن "مشاركتنا في بطولة إيران الدولية تأتي لتهيئة المنتخب العراقي استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة".

وأشار إلى أن "المشاركتين مهددتين بالإلغاء بسبب عدم صرف وزارة الشباب والرياضة أي مبلغ مالي للاتحاد من الموازنة التشغيلية منذ أكثر من سنة، والاتحاد يعتمد حالياً على منح اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية".

ودعا نائب الرئيس الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعاب أمام عمل الاتحادات وصرف المستحقات من الميزانية المخصصة ليتسنى للجميع تطوير الألعاب والمشاركة في الاستحقاقاتالدولية.