الملاكمة العراقية تصل المربع الذهبي في دورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز- المنامة

تأهل الملاكم العراقي الشاب الزبير صالح عثمان، (وزن + 88 كغم)، يوم الاثنين، إلى المربع الذهبي، بعد فوزه على الملاكم الكازخستاني، بثلاث جولات دون مقابل وبنتيجة 3-2 و4-1 و4-1.

وبهذه النتيجة ضمن العراق وساماً جديداً في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، المقامة في البحرين، ضمن باقي النزالات التي ستقام يوم غد الثلاثاء، حسب القرعة التي جرت اليوم.

فيما جاء منتخب الهجن العراقي، بالمركز السادس فرقياً ضمن البطولة ذاتها، في جدول الترتيب بين الفرق المشاركة في البطولة.