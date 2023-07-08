الملاكمة العراقية تحقق نتائج ملفتة في الدورة العربية

شفق نيوز/ شهدت منافسات الملاكمة في الدورة العربية، يوم السبت، تألق الملاكم العراقي كرار كاظم سهم الذي حقق الفوز على منافسه خالد أحمد في وزن 67 كغم.

واخفق ملاكم العراق جعفر عبد الرضا وخسر نزال وزن 60 كغم امام الأردني محمد عدنان، كما خسر الملاكم العراقي مقتدى علاء في وزن 48 كغم امام الجزائري كميل خنوسي.

ومن المنتظر ان تستكمل النزالات يوم غد بوجود اربعة اوزان من ضمنها الملاكمة العراقية طيبة فاهم ملاكمة نساء بوزن 66 كغم.

وكان لاعب العراق بالعاب القوى ياسين طه حصل على الميدالية البرونزية في سباق ركض 200م الذي اقيم في وهران ضمن منافسات الدورة الرياضية العربية وحل ثالثا بزمن قدره 99 – 20 ثانية بعد ان جاء المغربي شاكر مشمور في المركز الاول والعماني محمد عبيد هندي في المركز الثاني.

كما نال الميدالية البرونزية الثانية لاعب العشاري العراقي سجاد سعدون، واخيرا حصل العراق على ميدالية برونزية ثالثة لفريق الرجال 4 × 400.