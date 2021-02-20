الملاكمة الدولي يبلغ العراق الغاء منافسات بطولة التاهيل لطوكيو

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم السبت، أن الاتحاد الدولي للعبة الغى منافسات بطولة التاهيل لمنتخبات العالم المقررة في فرنسا .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الدولي أبلغنا عبر موقعه الالكتروني بأنه تم الغاء بطولة التأهيل المقررة في فرنسا شهر حزيران المقبل لاولمبياد طوكيو 2021.

وأضاف، أن الاتحاد الدولي قرر أن يكون التأهيل مباشرة لاولمبياد طوكيو لكن حسب التصنيف الدولي.

وأشار إلى أن منتخبنا الوطني للملاكمة يمتلك ملاكمين قريبين من التاهيل والاحتمال بنسبة كبيرة أن تكون اسمائمهم ضمن المتاهلين مباشرة للاولمبياد المقبلة .

وكشف تكليف أن ابرز الاسماء التي ستكون ربما في قائمة التاهيل الى طوكيو، كرار سهم وعمار جبار ومرتضى رعد وسعدي طارق وجعفر عبد الرضا .