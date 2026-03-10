المكسيك تمنح العراق الضوء الأخضر للدخول وخوض ملحق المونديال

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، يوم الثلاثاء، استعداد حكومة المكسيك لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لوفد المنتخب العراقي لكرة القدم، لضمان مشاركته في مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت الوزارة، أن الجهات المختصة أبلغت المؤسسات الرياضية في العراق بإجراءات تهدف إلى تسهيل دخول اللاعبين وأعضاء الكادرين الفني والإداري إلى الأراضي المكسيكية، مؤكدة الاستعداد لتسريع إصدار الوثائق والتصاريح اللازمة لضمان وصول الوفد دون تعقيدات.

وأوضح البيان أن المباريات المرتقبة ستقام في مدينتي غوادالاخارا ومونتيري، مشيراً إلى أن إغلاق المجال الجوي العراقي نتيجة التوترات في الشرق الأوسط يمثل أحد أبرز التحديات اللوجستية أمام سفر المنتخب.

وبيّن أن السلطات القنصلية المكسيكية تعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات لجميع أعضاء الفريق العراقي الراغبين في السفر، حيث جرت خلال الأيام الماضية معالجة وثائق عدد من اللاعبين في السفارة المكسيكية لدى المملكة العربية السعودية، فيما من المتوقع استكمال إجراءات بقية اللاعبين وأعضاء الوفد عبر السفارة المكسيكية في قطر.

كما أكدت الوزارة، أنها تواصلت مع القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى المكسيك لتجديد عرض الدعم وتقديم المساعدة اللازمة لتسهيل معاملات أعضاء المنتخب واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة.