المكسيك تقص شريط المونديال بثنائية وثلاث بطاقات حمراء

شفق نيوز- نيومكسيكو

استهل المنتخب المكسيكي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز ثمين على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت، مساء الخميس، على ملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وشهد الشوط الأول تفوق أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله المهاجم خوليان كينيونيس في الدقيقة التاسعة، بعدما سدد كرة متقنة استقرت في الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب المكسيكي تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 67 عن طريق راؤول خيمينيز، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة ويحقق انطلاقة مثالية أمام جماهيره.

وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد، إذ تلقى لاعب جنوب أفريقيا سفيفيلو سيثولي البطاقة الحمراء في الدقيقة 50 بعد عرقلته أحد مهاجمي المكسيك في حالة انفراد، قبل أن يطرد الحكم البرازيلي لاعب جنوب أفريقيا ثيمبا زواني في الدقيقة 84، ثم لاعب المكسيك سيزار مونتيس في الدقيقة 90+2.

وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب المكسيكي مؤقتاً ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبي كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك إلى جانب جنوب أفريقيا.

وفي حادث منفصل قبل انطلاق المباراة، لقي أحد المشجعين مصرعه في محيط ملعب أزتيكا، ما أثار حالة من القلق والارتباك المؤقت بين الجماهير والمنظمين قبيل ضربة بداية النسخة الجديدة من البطولة.