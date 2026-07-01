المكسيك تتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بفوزها على الإكوادور

شفق نيوز - متابعة

بلغ المنتخب المكسيكي دور الستة عشر في بطولة كأس العالم، إثر فوزه على نظيره الإكوادوري بهدفين دون رد، فجر اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الاثنين والثلاثين للبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعلى ملعب (مكسيكو سيتي)، افتتح خوليان كينيونيس التسجيل للمكسيك في الدقيقة 22، قبل أن يعزز المهاجم المخضرم راؤول خيمينيز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 31. وشهدت المباراة طرد مدافع الإكوادور بييرو هينكابي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، لتنهي الإكوادور اللقاء بعشرة لاعبين.

وتلتقي المكسيك في الخامس من تموز/ يوليو الجاري مع الفائز من مواجهة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تُقام مساء اليوم الأربعاء.

وكان المنتخب المكسيكي قد حجز مقعده في الأدوار الإقصائية بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية؛ إذ تفوق في الافتتاح على جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين، ثم هزم كوريا الجنوبية بهدف دون رد، واختتم دور المجموعات بالفوز على التشيك بثلاثية نظيفة.

في المقابل، تأهلت الإكوادور إلى هذا الدور ضمن أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثالث؛ حيث أنهت منافسات المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط (فوز، وتعادل، وخسارة)، بعد تعثرها في الجولة الأولى أمام كوت ديفوار بهدف نظيف، ثم تعادلها سلباً مع كوراساو -التي تشارك للمرة الأولى في تاريخها- قبل أن تفجر مفاجأة بالفوز على ألمانيا بهدفين لهدف في الجولة الختامية.