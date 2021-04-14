المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية يطالب بإعادة انتخاباته

شفق نيوز/ أعرب عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، ورئيس اتحاد الكرة الطائرة، جميل العبادي، يوم الأربعاء، عن استيائه من إلغاء الاجتماع الدوري الأول للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، من دون سبب مقنع.

وقال العبادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هذا التصرف يدلل بشكل واضح على بقاء رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي بذات النهج والعقلية التي أدار بها الامور لسنوات عجاف، والرياضة العراقية تحت قيادته تسير الى المجهول لاربع سنوات أخرى".

وأضاف "منذ انتخاب المكتب التنفيذي ولحد الان عقدنا اجتماعا تشاوريا واحدا، وتواجد حمودي في مقر الاولمبية محدود جدا، ويتحكم بإدارة مكاتبها بصورة فردية".

وتابع العبادي "من منطلق الحرص على رياضتنا اناشد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للتدخل وحماية الحركة الاولمبية من هذا المنزلق الخطير".

ودعا وزير الشباب والرياضة الى "مخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية لنقل رغبة مجموعة كبيرة من اعضاء الجمعية العامة بعقد اجتماع طارئ لتعديل النظام الداخلي والموافقة على قرار اعادة انتخابات المكتب التنفيذي بعد انتهاء الدورة الاولمبية القادمة طوكيو 2020 التي فشلنا لحد الآن بتأهل اي رياضي يمثل العراق في هذه الدورة".