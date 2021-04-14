سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية يطالب بإعادة انتخاباته

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-14T16:42:18+0000
المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية يطالب بإعادة انتخاباته

شفق نيوز/ أعرب عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، ورئيس اتحاد الكرة الطائرة، جميل العبادي، يوم الأربعاء، عن استيائه من إلغاء الاجتماع الدوري الأول للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، من دون سبب مقنع.

وقال العبادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هذا التصرف يدلل بشكل واضح على بقاء رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي بذات النهج والعقلية التي أدار بها الامور لسنوات عجاف، والرياضة العراقية تحت قيادته تسير الى المجهول لاربع سنوات أخرى".

وأضاف "منذ انتخاب المكتب التنفيذي ولحد الان عقدنا اجتماعا تشاوريا واحدا، وتواجد حمودي في مقر الاولمبية محدود جدا، ويتحكم بإدارة مكاتبها بصورة فردية".

وتابع العبادي "من منطلق الحرص على رياضتنا اناشد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للتدخل وحماية الحركة الاولمبية من هذا المنزلق الخطير".

ودعا وزير الشباب والرياضة الى "مخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية لنقل رغبة مجموعة كبيرة من اعضاء الجمعية العامة بعقد اجتماع طارئ لتعديل النظام الداخلي والموافقة على قرار اعادة انتخابات المكتب التنفيذي بعد انتهاء الدورة الاولمبية القادمة طوكيو 2020 التي فشلنا لحد الآن بتأهل اي رياضي يمثل العراق في هذه الدورة".

related

السهلاني ينبه من مادة في قانون الاتحادات الرياضية قد "تورط" بعض الاعضاء

Date: 2021-03-06 12:20:33
السهلاني ينبه من مادة في قانون الاتحادات الرياضية قد "تورط" بعض الاعضاء

الأولمبية الدولية تؤكد لرعد حمودي اعترافها به: لا إيقاف للأنشطة الرياضية

Date: 2020-11-21 18:10:50
الأولمبية الدولية تؤكد لرعد حمودي اعترافها به: لا إيقاف للأنشطة الرياضية

رعد حمودي: انتخابات اللجنة الاولمبية جرت بنزاهة وشفافية وتحت إشراف القضاء

Date: 2021-03-27 13:06:15
رعد حمودي: انتخابات اللجنة الاولمبية جرت بنزاهة وشفافية وتحت إشراف القضاء

القضاء العراقي يثبت رعد حمودي رئيسا للجنة الأولمبية

Date: 2020-12-03 11:07:08
القضاء العراقي يثبت رعد حمودي رئيسا للجنة الأولمبية

انتخابات الاولمبية العراقية.. توقعات بـ"تشتت" الأصوات و"صدمة" للوسط الرياضي

Date: 2021-03-17 08:55:24
انتخابات الاولمبية العراقية.. توقعات بـ"تشتت" الأصوات و"صدمة" للوسط الرياضي

مسؤول رياضي ينتقد جلوس عبد الإله على "كرسي" الاولمبية: لم تحظَ بالاعتراف

Date: 2020-11-23 08:39:25
مسؤول رياضي ينتقد جلوس عبد الإله على "كرسي" الاولمبية: لم تحظَ بالاعتراف

القضاء يصادق على نتائح الانتخابات الأولمبية

Date: 2021-03-27 14:05:19
القضاء يصادق على نتائح الانتخابات الأولمبية

الكعبي يتعهد بإجراء انتخابات الأولمبية في غضون شهر

Date: 2020-12-24 20:57:30
الكعبي يتعهد بإجراء انتخابات الأولمبية في غضون شهر