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المقدادية بطل أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-03T17:28:07+0000
المقدادية بطل أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية

شفق نيوز / حقق فريق المقدادية للكرة الشاطئية، يوم الأحد، بطولة أندية العراق لكرة الطائرة الشاطئية، وذلك في المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة بغداد.

وحقق المقدادية، الانتصار على فريق الصديقية بشوطين لشوط وحيد بواقع (21-16) (16-21) (15-10) ليتوج بلقب الموسم 2021-2022.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية، فاز فريق سنجار على فريق بسطاملي بشوطين مقابل شوط وحيد بواقع (18-21) (21-11) (16-14).

وكان فريق الصديقية اجتاز فريق بسطاملي بشوطين دون مقابل (21-18) (21-18) وتأهل للمباراة النهائية من بطولة دوري أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية، بينما تأهل فريق المقدادية بتغلبه على فريق مصافي الشمال بشوطين لشوط وحيد بواقع (21-18) (16-21) (15-13).

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