سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المقاطعون يقدمون ورقة لدرجال: الأخذ بها سيعيد الأمور لنصابها

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-17T07:42:30+0000
المقاطعون يقدمون ورقة لدرجال: الأخذ بها سيعيد الأمور لنصابها

شفق نيوز / يعتزم الأعضاء المقاطعون لجلسات اتحاد الكرة العراقي، تقديم ورقة عمل لرئيس الاتحاد عدنان درجال، مشيرين إلى أن الأخذ بها سيعيد الأمور إلى نصابها.

وأكد الأعضاء المقاطعون، فشل جميع محاولات أعضاء اتحاد الكرة، بثنيهم ودفعهم إلى العدول عن مقاطعتهم لاجتماعات اتحاد الكرة، باستثناء عدول (يحيى زغير) الذي حضر اجتماع أمس الثلاثاء.

وأشار عضو اتحاد الكرة، خلف جلال، إلى أنه وعدد من زملائه مستمرون في مقاطعة اجتماعات الاتحاد، لافتاً إلى أن هذه المقاطعة "عامّة وغير شخصية.

وأوضح جلال، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك ورقة عمل تتضمن نقاطاً سوف يتم تقديمها لمجلس إدارة الاتحاد فيها الكثير من النقاط لا بد من الأخذ بها من قبل عدنان درجال، بغية عودة العمل الجماعي وتعود الأوضاع إلى طبيعتها" .

وأضاف أن "تصحيح المسار والعمل وفق الشكل الصائب بات ضرورة ملحة، ولاسيما أن النقاط التي ستطرح تشمل السلبيات التي رافقت عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية أيضاً، إضافة إلى أمور كثيرة سيتم الافصاح عنها بوقت لاحق" .

وتابع جلال: "لم نلمس خطة عمل منذ عام على تشكيل الاتحاد الجديد، وهذا يؤثر سلباً على مشوار الاتحاد الذي حدد عمله بأربع سنوات"، مردفاً بالقول: "أمامنا عمل كبير لا بد أن ننجزه وتكون لنا بصمة" .

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم، قد عقد أمس الأول، اجتماعاً بغياب 5 من أعضائه، في خطوة اعتبرت اعتراضاً على قرارات درجال.

في حين عدل عضو الاتحاد يحيى زغير، عن قراره والتحق باجتماع عقد أمس الثلاثاء، بعد اقناعه بالحضور من قبل بعض الاعضاء، ليقتصر غياب أمس على أربعة فقط وهم (رحيم لفتة، خلف جلال، كوفند عبد الخالق، ومحمد ناصر) .

related

العراق يبرم اتفاقية مع "اسباير" لتطوير كرة القدم

Date: 2020-12-21 17:00:02
العراق يبرم اتفاقية مع "اسباير" لتطوير كرة القدم

الزاملي يفتح النار على درجال ويتهمه بالتفرد بالقرارات

Date: 2021-12-16 09:06:41
الزاملي يفتح النار على درجال ويتهمه بالتفرد بالقرارات

بعد صواريخ إيران وقرار "فيفا".. الكاظمي لدرجال: ادفعها بالتي هي أحسن

Date: 2022-03-17 20:01:59
بعد صواريخ إيران وقرار "فيفا".. الكاظمي لدرجال: ادفعها بالتي هي أحسن

البرلمان العراقي: لا مانع قانوني او دستوري امام عدنان درجال لترأس اتحاد الكرة

Date: 2021-08-01 10:39:32
البرلمان العراقي: لا مانع قانوني او دستوري امام عدنان درجال لترأس اتحاد الكرة

رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً

Date: 2020-12-28 08:30:13
رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً

درجال: سنجتمع بشهد لتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب لموقعتي الإمارات وسوريا

Date: 2022-02-11 09:53:22
درجال: سنجتمع بشهد لتحديد خارطة طريق إعداد المنتخب لموقعتي الإمارات وسوريا

درجال يكشف عن تحركات تعيق قيادته كرة القدم العراقية ويؤكد: سأترك الوزارة

Date: 2021-08-06 08:36:44
درجال يكشف عن تحركات تعيق قيادته كرة القدم العراقية ويؤكد: سأترك الوزارة

درجال وانفانتينو وجهاً لوجه لحسم اللعب في البصرة

Date: 2021-10-19 07:49:15
درجال وانفانتينو وجهاً لوجه لحسم اللعب في البصرة