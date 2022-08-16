المقاطعون الخمسة يكشفون سبب خلافهم مع درجال: لن نقود انقلاباً

شفق نيوز/ أكد أعضاء في اتحاد كرة القدم العراقي، يوم الثلاثاء، وجود اختلاف بوجهات النظر مع رئيس الاتحاد عدنان درجال، نافين في الوقت نفسه قيادتهم لإنقلاب أو التسبب بانشقاق، داخل جدران الاتحاد.

وعقد أمس الاثنين، اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم بغياب 5 أعضاء، في خطوة اعتبرت اعتراضاً على قرارات درجال.

والأعضاء الخمسة كل من، رحيم لفتة، محمد ناصر، يحيى زغير، كوفند عبد الخالق وخلف جلال.

وقال عضو الاتحاد رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز، أود أن أوضح للشارع الرياضي بأن اي خلاف شخصي لا يوجد مع رئيس الاتحاد، إنما خلافنا معه بوجهات النظر، مبيناً ان تقاطعات الرأي تحدث في كل المجالات وعلى صعد مختلفة.

واشار الى "عدم حضور خمسة أعضاء لاجتماع يوم امس الخاص للاتحاد، من ضمنهم انا، وهذا لا يعتبر امتعاضاً أو مقاطعة لرئيس الاتحاد، بل هنالك ظروف ابتعدنا بسببها وهو سفري لإيران انا شخصيا واليوم سأكون بمقر الاتحاد بعد عودتي مباشرة".

وقال إن "علاقات طيبة تربطنا بالرئيس والاعضاء وبالتالي القرارات التي تتخذ، قد لا تحظى بموافقة الكل، وهذا امر طبيعي".

بينما قال عضو الاتحاد خلف جلال لوكالة شفق نيوز، إن "خلافنا بوجهات النظر يتمحور حول العمل فقط، فعلاقة طيبة تربطنا مع الرئيس والأعضاء، واوضح ان عدم وجود استراتيجية واضحة في عمل الاتحاد على مدار عام على أقل تقدير من أهم أسباب خلافنا بوجهات النظر، فانا وبعض الاخوان نود ان يكون العمل منظم لإدارة الاتحاد لتطوير اللعبة".

وبين ان "ما اشيع حول خلافنا بسبب إلغاء إشراف اللجان والمنتخبات فهذا بعيد كل البعد عن خلافنا مع درجال".