المغرب يقسو على مصر بسداسية في سباق برونزية أولمبياد باريس

شفق نيوز/ تلقى المنتخب الأولمبي المصري خسارة قاسية من منافسه المغربي بسداسية دون رد، في إطار تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية لـ أولمبياد باريس 2024.

وظهر مصر بحالة متراجعة على المستويين الفني والبدني مقارنة بالأداء الذي قُدم أمام أصحاب الأرض في الدور نصف النهائي، وباراجواي بمنافسات ربع النهائي.

‎وتلقى مصر صدمة مبكرة بتعرض أحمد سيد زيزو لإصابة مبكرة في الدقيقة 11 ليغادر الملعب ويشارك سعد ميسي كما تحصل إبراهيم عادل على بطاقة صفراء بعد التدخل على أشرف حكيمي.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 23، من تصويبة رائعة من يسار منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق عبدالصمد الزلزولي لتسكن شباك حمزة علاء لاعب منتخب مصر.

واستطاع المنتخب المغربي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 26، من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق عبدالصمد الزلزولي ليسدد سفيان رحيمي رأسية داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 51 من تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق بلال الخنوس لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 65 سجل المنتخب المغربي الهدف الرابع من تمريرة رائعة من إلياس أخوماش إلى سفيان رحيمي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة داخل الشباك.

وجاء الهدف الخامس في الدقيقة 75، من كرة عرضية من سفيان رحيمي من يسار منطقة الجزاء لصالح المغرب ليسدد نكاش الكرة داخل الشباك، واختتم أشرف حكيمي السداسية في الدقيقة 87 من ركلة حرة مباشرة.