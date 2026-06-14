المغرب يحقق سابقة تاريخية في المونديال بـ11 لاعباً مولودين خارج البلاد

شفق نيوز- متابعة

دوّن المنتخب المغربي رقماً تاريخياً غير مسبوق في نهائيات كأس العالم، بعدما أصبح أول منتخب في تاريخ البطولة يضم 11 لاعباً على أرض الملعب في الوقت نفسه، جميعهم من مواليد خارج البلد الذي يمثلونه.

وجاءت هذه السابقة خلال مواجهة المغرب والبرازيل، عندما أجرى المدرب تبديلاً في الدقيقة 64 بخروج عز الدين أوناحي، المولود في المغرب والمحترف في صفوف جيرونا الإسباني، ليصبح جميع لاعبي "أسود الأطلس" المتواجدين على أرضية الملعب من مواليد الخارج، في وضع استمر لنحو 15 دقيقة.

وضمت التشكيلة كلاً من ياسين بونو، وأشرف حكيمي، وشادي رياض، وعيسى ديوب، ونصير المزراوي، ونيل العيوني، وأيوب بودوي، وشمس الدين طالبي، وبلال الخنوس، وسمير المرابط، وإسماعيل صيباري.

ويعكس هذا الرقم سنوات من العمل داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم في استقطاب المواهب المغربية المولودة في أوروبا، ولا سيما في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، للاستفادة من تكوينها في الأكاديميات الأوروبية.

كما يجسد نجاح المشروع الكروي المغربي في توظيف خبرات ومدارس كروية متنوعة، وهو النهج الذي أسهم في تعزيز مكانة "أسود الأطلس" قارياً ودولياً خلال السنوات الأخيرة.