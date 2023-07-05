المغرب يتأهل لأولمبياد باريس ويضرب موعدا مع مصر في نهائي إفريقي عربي "ساخن"

شفق نيوز/ خطف منتخب المغرب تذكرة التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على نظيره منتخب مالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليتجه المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب المغرب.

وافتتح منتخب المغرب أهداف المباراة عن طريق زكريا الوحدي، في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وخطف مامادو ديامبو، هدف التعادل لمنتخب مالي في الدقيقة 66، لينتهي الشوط الثاني والوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

وفي الدقيقة 108 ابتسم القدر لمنتخب المغرب ونجح أمين الوزاني في تسجيل الهدف الثاني من رأسية رائعة سكنت الشباك.

ولم تدم الفرحة المغربية طويلا، حيث تعادل إيسوفي مايغا، لمنتخب مالي في الدقيقة 116، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب المغرب بعد أن أضاع لاعبو مالي ركلتين، ليتأهل أسود الأطلس إلى المباراة النهائية.

وسيلعب منتخب المغرب الأولمبي ضد نظيره المصري، في نهائي البطولة يوم السبت المقبل، بعد أن تغلب الفراعنة على غينيا بهدف دون رد في نصف النهائي الأول.