المغرب يتوج بلقب بطولة العرب للضاحية الـ28 والموصل تنجح بالتنظيم

شفق نيوز- نينوى

نجحت مدينة الموصل في محافظة نينوى، بتنظيم بطولة العرب للضاحية بنسختها الثامنة والعشرين، التي شهدت تتويج المنتخب المغربي بلقب البطولة بعد تصدره نتائج فئات الرجال والنساء (المتقدمين)، إضافة إلى الشباب والشابات والناشئين والناشئات.

وجاء المنتخب العراقي في المركز الثاني فرقياً لفئة المتقدمين رجالاً ونساءً، فيما حلّ منتخب العراق للشابات في المركز الثالث فرقياً، وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة.

وشهدت البطولة مشاركة 111 عداءً وعداءة يمثلون تسع دول عربية هي المغرب، الجزائر، تونس، فلسطين، اليمن، الأردن، لبنان، السعودية، إضافة إلى العراق.

وعلى صعيد النتائج الفردية، ففي سباق رجال 10 كم أحرز عكاوي آل مصطفى من المغرب المركز الأول بزمن 31:15 دقيقة، يليه طوريس حسن بزمن 31:44 دقيقة، ثم بطفيدي حميد بزمن 31:50 دقيقة. وفي سباق سيدات 10 كم جاءت سارة زهير أولاً بزمن 37:45 دقيقة، تلتها عبدالحسنه بزمن 37:50 دقيقة، ثم صباح السقلي بزمن 38:14 دقيقة.

وفي فئة الشباب 8 كم فاز عبد الحكيم بوهو من المغرب بالمركز الأول بزمن 25:05 دقيقة، وجاء بلال محفوظ ثانياً بزمن 25:23 دقيقة، وحلّ قدور نايلي من الجزائر ثالثاً بزمن 25:43 دقيقة.

أما فئة الشابات فقد جاءت شيماء زاهين من المغرب أولاً بزمن 22:27 دقيقة، تلتها أحلام الخضوري بزمن 22:28 دقيقة، ثم سيدة البوزي بزمن 22:44 دقيقة.

وفي فئة الناشئين حقق فؤاد مجيد من المغرب المركز الأول بزمن 19:09 دقيقة، وجاء عبد الله حسام من الجزائر ثانياً بزمن 19:13 دقيقة، وحلّ يحيى لوداد من المغرب ثالثاً بزمن 19:24 دقيقة، بينما فازت دعاء إيلامي من المغرب بالمركز الأول في فئة الناشئات بزمن 14:39 دقيقة، تلتها أويسمة البلادي بزمن 14:45 دقيقة، ثم نوميديا تابتي بزمن 15:02 دقيقة.

وعلى مستوى النتائج الفرقية، تصدر المغرب فئة الرجال برصيد 10 نقاط، يليه العراق بـ27 نقطة، كما تصدر فئة النساء بـ10 نقاط، وحلّ العراق ثانياً بـ26 نقطة.

وفي فئة الشباب جاء المغرب أولاً بـ12 نقطة، تلاه الجزائر بـ28 نقطة، ثم تونس بـ39 نقطة. أما فئة الشابات فقد تصدرها المغرب بـ10 نقاط، وجاءت الجزائر ثانية بـ30 نقطة، وحلّ العراق ثالثاً بـ51 نقطة. وفي فئة الناشئين جاء المغرب أولاً بـ16 نقطة، تلاه الجزائر بـ21 نقطة، ثم الأردن بـ55 نقطة، بينما تصدر المغرب فئة الناشئات بـ10 نقاط، وجاءت الجزائر ثانية بـ32 نقطة، ثم الأردن ثالثاً بـ61 نقطة.