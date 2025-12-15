المغرب يتغلب على الإمارات بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

تأهل منتخب المغرب إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، بعد تغلبه على نظيره الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، ضمن نصف نهائي البطولة الجارية في قطر.

وانطلقت صافرة البداية عند الساعة الخامسة والنصف مساءً (بتوقيت بغداد)، على ملعب خليفة الدولي، وانتهت لصالح المغرب بنتيجة 3-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب المغرب بهدف دون مقابل للمنتخب الإماراتي، سجل الهدف لاعب منتخب المغرب كريم البركاوي في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني أضاف المغرب هدفه الثاني في الدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق أشرف المهيداوي، وفي الدقيقة 90+3 عن طريق عبد الرزاق حمدالله.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب المغرب إلى المباراة الختامية بانتظار الفائز من مباراة الجزائر والأردن التي ستقام مساء اليوم ضمن المنافسات نفسها.

وانطلقت بطولة كأس العرب 2025 بنسختها الحادية عشر في قطر للفترة من 1 ولغاية 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً عربياً.