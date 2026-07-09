المغرب وفرنسا.. مواجهة بطابع الثأر والتاريخ في ربع نهائي مونديال 2026

شفق نيوز- متابعة

يخوض المنتخب المغربي اختباراً من العيار الثقيل عندما يلتقي نظيره الفرنسي، مساء يوم الخميس، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، في مواجهة تحمل ابعاداً تاريخية ورغبة مغربية في رد الاعتبار بعد الإقصاء من نصف نهائي مونديال قطر 2022 .

وتقام المباراة على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة الاميركية، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد .

وحجز "أسود الأطلس" مقعدهم في هذا الدور بعد فوزهم على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما تأهل المنتخب الفرنسي عقب انتصار صعب على باراغواي بهدف نظيف حمل توقيع نجمه كيليان مبابي من ركلة جزاء.

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة المتأهل من القمة الأخرى التي تجمع إسبانيا وبلجيكا في الدور نصف النهائي.

وتحمل المباراة أهمية خاصة في سجل المواجهات بين المنتخبين، إذ يسعى المغرب وفرنسا لتحقيق الانتصار وحسم التأهل الى دور نصف نهائي البطولة .

وشهد تاريخ المواجهات بين المنتخبين سلسلة من اللقاءات الودية، كان أولها عام 1988 في موناكو، وانتهى بفوز فرنسا، كما التقيا مجددا عام 1998 في بطولة الملك الحسن الثاني الدولية بالمغرب، حيث حسم "اسود الاطلس" المواجهة بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ، وهو الإنجاز الوحيد للمغرب أمام فرنسا .

أما المواجهة الرسمية الوحيدة بين الطرفين، فكانت في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، عندما تفوق المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد سجلهما تيو هيرنانديز وراندال كولو مواني، ليبلغ "الديوك" النهائي، فيما اكتفى المغرب بانجاز تاريخي كاول منتخب عربي وأفريقي يصل الى المربع الذهبي للمونديال .

وتتجه الأنظار الى هذه القمة المرتقبة التي تجمع بين الطموح المغربي والخبرة الفرنسية ، في مواجهة قد تكتب فصلاً جديداً في تاريخ المنتخبين على الساحة العالمية .