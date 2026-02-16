المغتربة ساناريا بير مام تتوج ببطولة العراق للتنس تحت 16 عاماً

شفق نيوز- دهوك

توجت اللاعبة العراقية المغتربة في السويد ساناريا بير مام بلقب بطولة العراق لفئة 16 سنة "بنات"، التي اختتمت منافساتها في مدينة دهوك بمشاركة 13 لاعبة من مختلف محافظات البلاد.

وأسفرت النتائج النهائية عن إحراز ساناريا بير مام المركز الأول، فيما حلت ولاء ناصر في المركز الثاني، وجاءت لاعبة المنتخب البطلة دانية عدي في المركز الثالث.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن البطولة تأتي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المقررة في سريلانكا خلال شهر مارس / آذار المقبل.

وأضاف أن البطولة شهدت تنافساً قوياً بين اللاعبات، اللواتي أكدن من خلال أدائهن أن تنس السيدات في العراق يشهد تطوراً ملحوظاً في ظل الدعم الذي يقدمه الاتحاد للعبة.

وأشار إلى أن البطولة أفرزت عدداً من المواهب الواعدة، المتوقع أن يكون لهن حضور مميز مع المنتخبات الوطنية النسوية في المستقبل.