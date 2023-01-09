المطر الغزير والبرد لم يمنعهم.. شفق نيوز تواكب مشجعي "أسود الرافدين" في متابعتهم لمواجهة السعودية (صور)

شفق نيوز/ على الرغم من انخفاض درجات الحرارة إلا أن الجماهير الكروية أصرّت على متابعة مباراة المنتخب العراقي ونظيره السعودي ضمن منافسات بطولة خليجي 25، وسط العاصمة بغداد.

عدسة وكالة شفق نيوز توجهت إلى ساحة التحرير وسط بغداد والتي تعد إيقونة العاصمة وذات مكانة خاصة في نفوس العراقيين والبغداديين بشكل أخص، حيث تجمع الآلاف من الجماهير رجالاً ونساءً وأطفالاً في "حديقة الامة" التي تم نصب شاشة عملاقة فيها لنقل مباريات بطولة خليجي 25.

واكتظت الحديقة "الإيقونية" بالجماهير بحيث لم يعد هناك من مساحة للحضور حتى وقوفاً، على الرغم من أن جميع المباريات منقولة مباشرة عبر عدة قنوات رياضية غير مشفرة، إلا أن الجماهير اختارت متابعتها في أجواء احتفالية جماعية.

في المقابل لم تمنع الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ صباح اليوم على مدينة البصرة الجماهير من الحضور لمشاهدة مباراتي عمان واليمن ومن بعدها مباراة العراق والسعودية، وقد رصدت وكالة شفق نيوز ابتلال الجماهير بالكامل تحت المطر على اختلاف أعمارهم، ورغم ذلك أصرّوا على البقاء داخل الملعب ومشاهدة المباراة.