المصري و"الألماني" يفاجئان إدارتيّ الزوراء والكرخ بالاستقالة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الثلاثاء، عن قبول استقالة مدرب فريقها الكروي، المصري حسام البدري المفاجئة، لعدم توفيقه مع "النوارس".

وقال مدير الفريق وعضو إدارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي تسلمت استقالة المدرب المصري حسام البدري المفاجئة، فهي لم تطلب منه الاستقالة بل هو من بادر بذلك".

وأضاف "الإدارة وافقت على الاستقالة احتراماً لرغبة المدرب"، مشيراً إلى أن "المدرب ودّع اللاعبين بعد التمرين وأكد لهم أنه لن يستمر في قيادة الفريق اعتباراً من اليوم".

وأشار عبد الرزاق إلى أن "إدارة النادي شكرت المدرب حسام البدري لما بذله من جهد في قيادة الفريق خلال المرحلة الأولى دوري نجوم العراق".

من جانب آخر، قدّم المدرب المساعد لنادي الكرخ، أحمد عبد الجبار، استقالته لإدارة النادي عقب انتهاء مباراة فريقه مع الطلبة اليوم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، دون ذكر الأسباب.