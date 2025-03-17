المصري مؤمن سليمان يصل بغداد لتسلم مهمة تدريب "القيثارة الخضراء"

شفق نيوز/ وصل المدرب المصري مؤمن سليمان، مساء اليوم الاثنين، إلى مطار بغداد الدولي لقيادة فريق نادي الشرطة العراقي فيما تبقى من مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم، وسيباشر بمهمته ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

وسيقود سليمان، "الگدع" كما يحلو لجمهور الشرطة تسميته، فريق الشرطة ابتداءً من مباريات الجولة 25 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بعد ان يتم تقديم المدرب الجديد الذي سيحل بديلاً من مواطنه المدرب محمد عبد العظيم.

وكانت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، قررت التعاقد مع المدرب المصري مؤمن سليمان لقيادة فريقها الكروي في دوري نجوم العراق، بدلاً من مواطنه محمد عبد العظيم "عظيمة".

‏وكان عضو الهيئة الإدارية إحسان الدراجي، قد صرح لوكالة شفق نيوز، بأن "الإدارة فسخت عقدها مع المدرب المصري محمد عبد العظيم بالتراضي وثمنت جهوده التي بذلها في المراحل السابقة".

‏وأضاف أن "الإدارة اتفقت مع المدرب السابق لفريق نادي الشرطة المصري مؤمن سليمان لقيادة الفريق خلال الأدوار المقبلة من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم".