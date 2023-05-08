المصري محمد يوسف يعتذر من تدريب النفط العراقي والادارة تكلف المساعدين

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي النفط يوم الاثنين، عن اعتذار المدرب المصري محمد يوسف رسمياً من تكملة مشواره في قيادة الفريق لما تبقى من دوري الكرة الممتاز.

وقال عضو ادارة النادي مشتاق كاظم لوكالة شفق نيوز؛ إن "المدرب المصري محمد يوسف اعتذر عن تكملة مشواره التدريبي مع نادي النفط في دوري الكرة الممتاز لسوء النتائج التي خرج بها الفريق".

وبين ان "يوسف هو من قدم اعتذاره وقرر عدم اكمال مشواره مع كرة النفط ، وقدم شكره وامتنانه لادارة النادي والذي أعرب عن امتنانه للنادي لعدم تقصيرها معه بأي شيء".

واوضح كاظم؛ ان "الادارة بعد استقالة المصري محمد يوسف قررت تكليف المساعدين لقيادة الفريق لحين الاتفاق مع مدرب قادم".

واضاف ان "ادارة النادي بدورها وافقت على الاستقالة وأثنت على شجاعته وقدمت شكرها للاحترافية العالية التي عمل بها طوال فترة عمله مع الفريق".

ويحتل النفط بعد الجولة 27 المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.