المصري سليمان يقود الصقور خلفا لجثير

شفق نيوز/ افادت ادارة نادي القوة الجوية يوم الثلاثاء، بتسمية المصري مؤمن سليمان مدرب الشرطة السابق مدرباً لفريق القوة الجوية خلفا للمقال قحطان جثير.

وقال عضو ادارة النادي هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز، "لقد تم الاتفاق مبدئيا لتعيين المصري مؤمن سليمان لقيادة فريق القوة الجوية خلفا للمدرب قحطان جثير لما تبقى من منافسات الدوري الممتاز.

واضاف ان المصري مؤمن بعد ان يتم التوقيع معه بشكل رسمي والالتحاق بالفريق سيقود كرة الصقور لما تبقى من الدوري العراقي الممتاز.

واوضح انه سيقود الفريق في مباراة الشباب السعودي في البطولة العربية يوم 16 من الشهر الحالي في السعودية.

وكان ادارة النادي فسخت عقدها مع المدرب قحطان جثير بالتراضي بعد خسارته امام الكهرباء 2-3 الجولة 23 من الدوري الممتاز .