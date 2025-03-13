المصرف العراقي للتجارة راعياً رسمياً للمنتخبات الوطنية

شفق نيوز/ وقع الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم، يوم الخميس، عقدَ رعاية المنتخبات الوطنيّة مع المصرف العراقيّ للتجارةِ TBI.

وجرت مراسم التوقيع بحُضورِ رئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، ونائب رئيس المصرف صباح كاطع خيون، وعضو المكتب التنفيذيّ لاتحاد الكرة أحمد الموسوي والأمين العامّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم محمد فرحان، وجمال الأسدي المستشار القانونيّ في الاتحاد، ومدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس والملاك التدريبيّ المساعد.