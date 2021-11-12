المصائب لا تأتي فرادى.. إصابات بالجملة في صفوف العراق قبل لقاء الكوريين

شفق نيوز/ كشف مصدر في وفد المنتخب العراقي، يوم الجمعة، عن غياب 4 لاعبين أساسيين في تشكيلة المنتخب الوطني يعول عليهم المدرب ادفوكات عن تمثيل المنتخب في مباراته السادسة امام كوريا الجنوبية ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم 2022.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين الاربعة هم: محمد علي عبود، ومحمد فاضل، وبشار رسن بسبب الاصابة في المباراة السابقة امام منتخب سوريا، إضافة إلى اللاعب أمير العماري لتراكم البطاقات".

وأكد المصدر أن اللاعبين الأربعة لن يكون بمقدورهم تمثيل المنتخب في المباراة المقبلة أمام كوريا الجنوبية.

ويخوض المنتخب العراقي مباراته السادسة في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من السهر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان المنتخب العراقي قد حقق تعادلاً مخيبا في مباراته السابقة أمام سوريا بنتيجة هدف لكل فريق وهو ما قلل حظوظه في التأهل.

ويحتل العراق المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، بينما يتذيل المنتخب السوري الترتيب في المركز السادس بنقطتين فقط.

ويأتي منتخب إيران في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية وله 11 نقطة، ومن ثم لبنان ثالثا برصيد 5 نقاط.