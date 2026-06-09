المصافي يهزم الشرطة ويقترب من نهائي "البلي أوف" لمحترفي لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق المصافي لكرة الصالات، مساء اليوم الثلاثاء، فوزاً صعباً على فريق الشرطة، في المباراة الحاسمة ما قبل الأخيرة من منافسات أدوار "البلي أوف" لدوري المحترفين للموسم 2025-2026.

وتمكن المصافي من حسم المواجهة الثانية لصالحه بعد فوزه في مباراة اليوم على الشرطة بنتيجة 2-1، في مباراة جرت الساعة الخامسة مساءً في قاعة نادي الشرطة في بغداد.

وقال المنسق الإعلامي للجنة الصالات عدي صبار، لوكالة شفق نيوز إن "كل شيء سيُحسم في المواجهة الأخيرة. الفريق الذي سيتوج بالكأس بحسب مواجهات الفريق ونتائجه السابقة".

وأضاف أنه "في حال فوز الشرطة في المواجهة المقبلة فإنه سيتوج بلقب الدوري، بينما في حال فاز المصافي أو تعادل فإنه سيتوج بلقب الدوري".

يذكر أن المباراة الأولى بين الفريقين ضمن نهائي "البلي أوف" في يوم 3 حزيران/ يونيو الجاري انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، مما يجعل لقاء اليوم فاصلاً في مشوار الفريقين نحو اللقب.