المصافي يتوج بلقب الدوري العراقي الممتاز للكرة الشاطئية

شفق نيوز/ أحرز فريق المصافي لقب الدوري العراقي الممتاز للكرة الشاطئية للموسم 2023 - 2024 .

وفاز فريق مصافي الوسط على فريق مصافي الجنوب بنتيجة 5-0 ليحرز لقب الدوري العراقي الممتاز للكرة الشاطئية للموسم 2023 - 2024 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد في ملعب الاتحاد.

وأقيم، صباح اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لدوري الكرة الشاطئية بمقر الاتحاد بين فريقي مصافي الوسط ومصافي الجنوب بحضور رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية علي عبد الحسين .