المصافي يتوج بكأس العراق للكرة الشاطئية بعد فوز كبير على النيل في النهائي

شفق نيوز- بغداد

توج فريق المصافي بلقب بطولة كأس العراق للكرة الشاطئية للموسم 2025-2026، عقب فوزه على فريق النيل بنتيجة (6-2) في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء الأحد، وسط أجواء تنافسية وحضور رسمي وجماهيري مميز.

وقدم الفريقان أداءً جيداً خلال شوطي اللقاء، الذي شهد مستوى فنياً عالياً ورغبة واضحة من الطرفين في حسم اللقب، إلا أن فريق المصافي فرض أفضليته الفنية وسيطر على مجريات اللعب، ليترجم تفوقه إلى أهداف حسمت المواجهة والتتويج بالبطولة.

في المقابل، حل فريق النيل وصيفاً للبطولة بعد مشوار مميز قدم خلاله مستويات لافتة قادته إلى المباراة النهائية.

وعقب نهاية اللقاء، جرت مراسم التتويج بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم خلف جلال، الذي قام بتتويج لاعبي الفريقين وتسليم كأس البطولة للفريق البطل.

واختتمت البطولة بنجاح تنظيمي وفني، عكس تطور منافسات الكرة الشاطئية في العراق وارتفاع مستوى الفرق المشاركة خلال الموسم الحالي.