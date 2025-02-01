شفق نيوز/ توج فريق المصافي بطلاً لكأس السوبر للكرة الشاطئية، يوم السبت، بعد فوزه على مصافي الجنوب بنتيجة 6 - 1 .

وجرت مباراة كأس السوبر، بإشراف الاتحاد العراقي لكرة القدم، في ملعب مصافي الجنوب بمحافظة البصرة .

وكانت مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة للدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية، التي جرت يوم الاثنين الماضي، انتهت الأولى بفوز فريق مصافي الجنوب على ضيفه فريق احرار ميسان بنتيجة 5-0 ، وفوز فريق المعقل على مضيفه قلعة صالح بنتيجة 5-1 .