المصافي بطلاً لكأس السوبر للكرة الشاطئية
2025-02-01T15:25:14+00:00
شفق نيوز/ توج فريق
المصافي بطلاً لكأس السوبر للكرة الشاطئية، يوم السبت، بعد فوزه على مصافي الجنوب
بنتيجة 6 - 1 .
وجرت مباراة كأس السوبر، بإشراف الاتحاد العراقي لكرة القدم، في ملعب مصافي
الجنوب بمحافظة البصرة .
وكانت مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة للدوري الممتاز
لكرة القدم الشاطئية، التي جرت يوم الاثنين الماضي، انتهت الأولى بفوز فريق مصافي
الجنوب على ضيفه فريق احرار ميسان بنتيجة 5-0 ، وفوز فريق
المعقل على مضيفه قلعة صالح بنتيجة 5-1 .