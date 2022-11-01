المصارعة العراقية في ثلاث بطولات عربية في الإسكندرية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، الثلاثاء، عن مشاركة فرقه في ثلاث بطولات عربية في مدينة الإسكندرية بمصر.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن اسماعيل لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب الوطني العراقي للرجال لفئتي المصارعة الحرة والرومانية سيشارك في بطولتين في مصر والاولى بطولة العرب المقررة انطلاقها يوم 8 من تشرين الثاني الحالي والثانية بطولة ابراهيم مصطفى الدولية المقررة يوم 11 من الشهر ذاته".

واضاف اسماعيل ان المصارعة العراقية ستشارك بفريق واحد ببطولة الاندية العربية المقررة في الاسكندرية ايضا في الثالث عشر من الشهر الحالي.

واشار الى ان فريق نادي الحدود هو من سيمثل الاندية العراقية في البطولة بفريقي الحرة والرومانية للرجال.

ولفت ان الاتحاد اقام للمنتخب العراقي ثلاثة معسكرات تدريبية في ايران وزاخو وحاليا في بغداد .

وكان العراق حصل على وسامين نحاسيين في بطولة آسيا للشباب التي جرت في البحرين مؤخراً وذلك عن طريق حسن عايد الوسام بوزن 74 كغم ، مصطفى صلاح بوزن 86 كغم .