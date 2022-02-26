المصارعة العراقية تشارك في البطولة العربية بالسعودية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم السبت، عن مشاركة المنتخب العراقي للعبة في البطولة العربية ستقام في السعودية الشهر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، ان منتخب العراق سيشارك رسمياً في البطولة العربية للناشئين والشباب المقرر انطلاقها في الخامس والعشرين من شهر آذار/ مارس المقبل بمشاركة واسعة لمنتخبات العرب.

وبين ان الاتحاد العراقي اقام منافسات لمصنفي اللعبة الفائزين بالمراكز الاولى في القاعة التخصصية التابعة للاتحاد، لافتاً ان المنافسات جرت يوم 23 من الشهر الجاري وشهدت تنافساً حاداً بين لاعبي الاندية العراقية.

واشار الى ان الاتحاد شدد خلال المنافسات المحلية الاخيرة على ضرورة احضار جواز السفر للمشاركة في المنافسات الي جرت ببغداد، وذلك للتأكد من الاعمار وعدم التزوير.

وأكد عبد الكاظم على أهمية بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة العربية المقبلة التي تليق بسمعة وتاريخ المصارعة العراقية.