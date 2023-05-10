المصارعة العراقية تشارك ببطولة  "عبد الله موحد" الدولية في إيران

شفق نيوز/ غادر المنتخب الوطني العراقي للمصارعة الحرة للناشئين العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، للمشاركة في بطولة "عبد الله موحد الدولية" للناشئين التي تحتضنها مدينة مازندران الإيرانية.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن اسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب غادرنا اليوم إلى إيران للمشاركة في "عبد الله موحد الدولية" للناشئين المقررة انطلاقها بعد غد الجمعة بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية .

واشار الى ان المشاركة العراقية في البطولة تأتي ضمن مرحلة الإعداد لمنتخباتنا الوطنية استعدادا للمشاركة في البطولات الآسيوية والعالمية القادمة، مبينا ان المنتخب العراقي للظهور بمستوى مميز وتقديم عروض مشرفة في إيران بهدف التنافس على مراكز الصدارة.

جدير بالذكر أن منتخب العراق الوطني للناشئين كان قد أحرز وساميين برونزيين في نزالات بطولة اسيا التي أقيمت في البحرين العام الماضي والتي شهدت عودة المصارعة العراقية إلى منصات التتويح الاسيوية بعد غياب طويل .