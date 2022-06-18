المصارعة العراقية تحتل المركز الثاني في بطولة ايرانية

شفق نيوز/ توج المنتخب العراقي للناشئين للمصارعة الحرة والرومانية، يوم السبت، المركز الثاني في نزالات بطولة إقليم خوزستان في ايران.

وذكر الاتحاد العراقي للمصارعة ان ثمانية اندية ايرانية شاركت في البطولة التي حصل فيها المصارعين العراقيين على ثلاثة اوسمة ذهبية ووسام برونزي.

وحصل المصارعين فؤاد اوراس على المركز الأول بوزن 42 كغم في المصارعة الرومانية، والمصارع مصطفى محمد علي المركز الأول بوزن 52 كغم بالمصارعة الرومانية أيضا وبفارق فني.

ووصل امس الجمعة الوفد العراقي لمدينة خوزستان وكان باستقباله رئيس اللجنة الأولمبية في مدينة خوزستان احميد بني تميم.