سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المصارعة العراقية تتوجه الى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-26T04:47:28+0000
المصارعة العراقية تتوجه الى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

شفق نيوز/ توجه فجر اليوم السبت، صوب مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وفد المنتخب الوطني العراقي بالمصارعة للمشاركة في البطولةِ العربية للشباب والناشئين.

وقال رئيس اتحاد المصارعة، شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، إن الوفد العراقي مؤلف من أربعة منتخبات وهي فئة الناشئين للحرة والرومانية والشباب أيضا في فعاليتي الحرة والرومانية وتحت إشراف الجهاز الفني الإيراني.

وأشار رئيس الاتحاد إلى إن الامال كبيرة والمعنويات عالية بعد الارتقاء والتطور الذي طرأ على أداء اللاعبين مؤخرا تحت إشراف الملاك الفني الإيراني والعراقي، سيما بعد  أن اسهمت  اللجنة الأولمبية بالتعاقد مع مدرب إيراني كبير .

وتابعَ عبد الكاظم، أن البطولة العربية ستشهد مشاركة كبيرة وتنافساً كبيراً مما يجعل لاعبينا على استعداد عالي المستوى للانخراط في المنافسات وتحقيق ما نطمح اليه من حصد الأوسمة الملونة، سيما أن الاتحاد أمّن كل متطلبات النجاح في هذه المشاركة العربية.

related

اتحاد المصارعة يحدد موعد اقامة بطولة اندية العراق

Date: 2020-11-09 08:19:53
اتحاد المصارعة يحدد موعد اقامة بطولة اندية العراق

مدينتان تحتضنان بطولة اندية العراق للمصارعة للمتقدمين والاحداث

Date: 2020-11-16 07:36:10
مدينتان تحتضنان بطولة اندية العراق للمصارعة للمتقدمين والاحداث

اختتام بطولة العراق بالمصارعة الرومانية.. الحدود أولا والجيش ثانياً والشرطة ثالثاً

Date: 2020-12-21 20:28:38
اختتام بطولة العراق بالمصارعة الرومانية.. الحدود أولا والجيش ثانياً والشرطة ثالثاً

لثلاث فئات.. انطلاق بطولة اندية العراق لمصارعة النساء غداً

Date: 2020-12-26 17:22:37
لثلاث فئات.. انطلاق بطولة اندية العراق لمصارعة النساء غداً

مشاركة عراقية في بطولة العرب للمصارعة الحرة والرومانية

Date: 2021-11-18 07:38:13
مشاركة عراقية في بطولة العرب للمصارعة الحرة والرومانية

بغداد تحتضن بطولة العراق للمصارعة الحرة والرومانية

Date: 2021-11-27 09:44:57
بغداد تحتضن بطولة العراق للمصارعة الحرة والرومانية

الجمهورية يتوج اولا في ختام بطولة العراق للمصارعة الرومانية

Date: 2022-01-20 14:55:26
الجمهورية يتوج اولا في ختام بطولة العراق للمصارعة الرومانية

العراق يشارك في ثلاث بطولات ويرشح لمنصب رفيع في الاتحاد العربي للمصارعة

Date: 2022-03-07 14:38:40
العراق يشارك في ثلاث بطولات ويرشح لمنصب رفيع في الاتحاد العربي للمصارعة