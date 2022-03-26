المصارعة العراقية تتوجه الى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

شفق نيوز/ توجه فجر اليوم السبت، صوب مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وفد المنتخب الوطني العراقي بالمصارعة للمشاركة في البطولةِ العربية للشباب والناشئين.

وقال رئيس اتحاد المصارعة، شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، إن الوفد العراقي مؤلف من أربعة منتخبات وهي فئة الناشئين للحرة والرومانية والشباب أيضا في فعاليتي الحرة والرومانية وتحت إشراف الجهاز الفني الإيراني.

وأشار رئيس الاتحاد إلى إن الامال كبيرة والمعنويات عالية بعد الارتقاء والتطور الذي طرأ على أداء اللاعبين مؤخرا تحت إشراف الملاك الفني الإيراني والعراقي، سيما بعد أن اسهمت اللجنة الأولمبية بالتعاقد مع مدرب إيراني كبير .

وتابعَ عبد الكاظم، أن البطولة العربية ستشهد مشاركة كبيرة وتنافساً كبيراً مما يجعل لاعبينا على استعداد عالي المستوى للانخراط في المنافسات وتحقيق ما نطمح اليه من حصد الأوسمة الملونة، سيما أن الاتحاد أمّن كل متطلبات النجاح في هذه المشاركة العربية.