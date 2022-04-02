المشهداني يتوج بستة أوسمة في بطولة العرب للقوس والسهم

شفق نيوز/ أحرزَ لاعب المنتخب العراقي للقوس والسهم، عبد الله المشهداني، أربعة أوسمة فضية وبرونزيتين فردياً، فيما حل منتخبنا الوطني ثانياً في بطولةِ العرب للناشئين التي اختتمت في موريتانيا.

وقالَ رئيس الاتحاد العراقيّ للقوس والسهم، سعد المشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "اللاعب عبد الله المشهداني تمكنَ من الفوز بستة أوسمة بواقع أربع فضيات وبرونزيتين، فيما حل منتخبنا ثانياً فرقياً في البطولةِ التي شهدت مشاركة منتخبات سوريا والإمارات وليبيا والسعودية والعراق وموريتانيا البلد المنظم للبطولة".

وأضافَ المشهداني أن "المنتخب الذي ضم ثلاثةَ لاعبين تمكن من تسجيل حضورٍ طيبٍ في البطولةِ على الرغم من قلة خبرتهم إلا إن الإصرار والعزيمة والاندفاع كان واضحًا على وجوه اللاعبين لتحقيقِ النجاح والفوز".

وتابع رئيس الاتحاد العراقيّ للقوس والسهم أن "البعثة العراقيّة حظيت بمتابعةٍ من قبل السفير العراقي في موريتانيا قصي الموسوي الذي أقام مأدبةَ غداءٍ على شرفِ الوفد، وحرصَ السفير على متابعةِ أخبار البعثة العراقيّة وتذليل المعوقات كافة التي واجهت البعثةَ العراقيّة في العاصمةِ نواكشوط".