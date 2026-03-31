"المسيرات تُربك القمة المرتقبة".. مباراة أربيل والزوراء اليوم بلا جماهير

شفق نيوز- أربيل

قررت غرفة عمليات محافظة أربيل، يوم الثلاثاء، إقامة مباراة نادي أربيل والزوراء المقررة اليوم، بدون حضور الجماهير، وذلك بسبب الوضع الأمني الراهن.

وذكرت غرفة العمليات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بخصوص المباراة التي ستجمع بين ناديي أربيل والزوراء المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، على ملعب الشهيد فرانسو حريري، فبعد أن تقرر بناءً على طلب جماهير النادي، أن تقام بحضور المشجعين، إلا أنه ونظراً للأوضاع الأمنية التي واجهت مدينتنا، حيث تم صباح اليوم إسقاط طائرات مسيرة (درون) إرهابية عدة فقد قررنا إقامة المباراة بدون حضور الجماهير".

وأضافت أن "هذا القرار جاء فقط من أجل الحفاظ على سلامة أرواح المشجعين الأحبة والمواطنين، وهو أمر أثمن من أي مكاسب مادية أو رياضية، ومع إدراكنا التام لتعطش الجماهير لمشاهدة المباراة وأن نادينا سيتضرر من الناحية المادية، إلا أن حمايتكم تأتي فوق كل اعتبار".

وختمت غرفة العمليات بيانها بالقول: "نكرر اعتذارنا للجماهير المخلصة لنادي مدينتنا، الذين هم دائماً المحرك الأساسي لنجاحات النادي".

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الاسرائيلية على إيران، تتعرض مدينة أربيل وبقية مدن كوردستان، لهجمات صاروخية وأخرى بالطائرات المسيرة تقف ورائها جهات تابعة لإيران، تقول بأنها تستهدف المصالح الأميركية في كوردستان.