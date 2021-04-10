المسابقات تؤجل لقاءات الشرطة والجوية وتقرر إقامة مباراة الزوراء الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي يوم السبت، تأجيل مباريات الشرطة والقوة الجوية في الدوري العراقي الممتاز.

وقال شهاب احمد رئيس اللجنة، لوكالة شفق نيوز؛ إن التأجيل جاء بسبب ارتباط القوة الجوية والشرطة بمنافسات كأس ابطال اسيا لكرة القدم المقررة انطلاقها في الرابع عشر من الشهر الحالي ويستمر لغاية الثلاثين منه.

واضاف احمد؛ ان المسابقات وافقت على تأجيل لقاء الزوراء والصناعات الكهرباء ضمن الجولة الـ27 الى يوم الثلاثاء المقبل بدلا من الاحد لاتاحة فرصة الراحة والتأهيل للاعبين بطلب من ادارة الزوراء.