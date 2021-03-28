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المسابقات توجه إنذاراً نهائياً لعدد من الأندية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-28T07:20:31+0000
المسابقات توجه إنذاراً نهائياً لعدد من الأندية

شفق نيوز/ أنذرت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، لعدد من الأندية، بسبب عدم الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها سابقاً من قبل اللجنة.

وذكر بيان للتطبيعية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللجنة قررت توجيه إنذار نهائي لناديي السماوة والقاسم لعدم التزامهما بقرارات خلية الأزمة بمنع دخول الجمهور الى الملاعب، وفي حال تكرار هذه الحالة ستضطر اللجنة لنقل مباريات الفريقين خارج محافظتهما.

وأضاف البيان؛ أن "اللجنة قررت أيضا توجيه إنذار نهائي لأندية الميمونة والسكر من محافظة ميسان، وأكد والناصرية من محافظة ذي قار، وذلك لعدم التزامهم بالتعليمات وقرارات خلية الأزمة الحكومية بخصوص منع دخول الجمهور للملاعب، وفي حالة تكرار هذه الحالة سيتم نقل مباريات الفرق المشار إليها خارج محافظاتهم.

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